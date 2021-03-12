Сотрудники ДПС на Алтае не дали сгореть лесовозу

Лейтенанты Сергей Табакаев и Роман Варенников патрулировали маршрут в Солтонском районе и заметил на обочине груженный лесом «КамАЗ», из-под кабины которого шел дым.
«Мгновенно оценив ситуацию, инспекторы ГИБДД взяли огнетушитель и поспешили к грузовику, водитель которого при помощи подручных средств пытался самостоятельно потушить возгорание», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Трагедии удалось избежать: спасли и автомобиль, и груз. Не пострадал и сам водитель.
Оправившись от стресса, он поблагодарил полицейских за помощь.
14 января на новоегорьевской трассе перевернулся и загорелся автомобиль ЗИЛ с горбылем.