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Происшествия

Сотрудники ДПС на Алтае не дали сгореть лесовозу

На трассе Бийск — Солтон в Алтайском крае едва не сгорел грузовик с лесом. Огонь пытался потушить водитель, но неизвестно, чем бы закончилось ЧП, если бы на помощь не подоспел наряд дорожно-патрульной службы.

Сотрудники ДПС спасли лесовоз.
Сотрудники ДПС спасли лесовоз.
22.мвд.рф

Лейтенанты Сергей Табакаев и Роман Варенников патрулировали маршрут в Солтонском районе и заметил на обочине груженный лесом «КамАЗ», из-под кабины которого шел дым.

«Мгновенно оценив ситуацию, инспекторы ГИБДД взяли огнетушитель и поспешили к грузовику, водитель которого при помощи подручных средств пытался самостоятельно потушить возгорание», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники ДПС спасли лесовоз.
Сотрудники ДПС спасли лесовоз.
22.мвд.рф

Трагедии удалось избежать: спасли и автомобиль, и груз. Не пострадал и сам водитель.

Оправившись от стресса, он поблагодарил полицейских за помощь.

14 января на новоегорьевской трассе перевернулся и загорелся автомобиль ЗИЛ с горбылем.

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