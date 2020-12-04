Сотрудники ФСБ на Алтае нашли тайники с сигаретами

В автомобильном пункте пропуска «Михайловка» при осмотре машины, которая направлялась из Казахстана в Россию, обнаружился тайник. В нем было около 5 тыс. пачек сигарет известных мировых брендов, но без акцизных маркировок.
Через несколько часов в этом же пункте пропуска в кузове грузовика нашли еще один тайник, выполненный в виде пластиковых контейнеров с двойным дном, в которых было около 4 тыс. пачек сигарет.
«В ходе проверки установлено, что в обоих случаях выявленная табачная продукция приобреталась в Казахстане с целью ее последующего незаконного сбыта на территории Алтайского края и других регионов СФО», — сообщили в ведомстве.
Всего в 2020 году алтайские пограничники выявили около 20 фактов перемещения через государственную границу контрафактной табачной продукции, в количестве более 200 тыс. пачек.