В кемеровской колонии заключенным приказали обыскать повешенного осужденного

Видео с места инцидента, опубликованное 27 января, появилось на YouTube-канале Gulagu.net. На кадрах замначальника ИК обсуждает детали, как скрыть смерть заключенного, отмечается в аннотации.

По данным издания, сотрудник колонии отдает приказ сфальсифицировать документы о местонахождении погибшего. Кроме того, до приезда опергруппы проводится обыск тела для выявления синяков и посторонних предметов в одежде.

На видео происходит следующее: «Сотрудник колонии дает указание обыскать тело, чтобы в карманах ничего не было. Также проверяют спальное место. Предполагается, что погибший мог написать письмо и спрятать или выкинуть. Пытаются выяснить, кому он вчера звонил. Также решают, как изменить ведомость, чтобы погибший и еще три человека якобы убирались на складе».

Примечательно, что обыск тела проводят заключенные по указанию сотрудников колонии. Фальсификация документов нужна для легализации местонахождение повешенного, который не должен был находиться на месте, где нашли тело.

Издание отмечает, что близкие заключенного нашли на его голове травмы, гематомы и кровь.

Также публикуется видеозапись с братом погибшего, который освободился из ИК-37 в сентябре 2017 года. Он рассказал о «пытках, систематических избиениях и насильственных действиях сексуального характера со стороны руководства».

Инцидент произошел в колонии 18 марта 2018 года. По данным правозащитников, в 2018 году в ИК погибли семь человек, причем у всех диагностировали острую почечную или сердечную недостаточность.