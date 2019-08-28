Сотрудники ПФР продавали персональные данные россиян

Поводом для проверки стали массовые злоупотребления при переводе пенсионных накоплений граждан в НПФ, пишет «Коммерсант».
«Согласно данным ПФР, по результатам переходных кампаний 2017—2018 годов из ПФР в НПФ поступило 209,2 млрд рублей», — указывает издание.
Прокуратура считает, что из-за этого россияне могли потерять инвестиционный доход в размере 45 млрд рублей.
По версии надзорного ведомства, работники ПФР незаконно перенаправляли деньги россиян в НПФ, используя поддельные нотариальные подтверждения подписей граждан.
Генпрокуратура РФ разослала региональным прокурорам задание проверить частные фонды за 2017—2019 годы, а результаты работы предоставить до 6 сентября.
Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал, что россияне могут остаться без пенсионного обеспечения, если будут заключать договоры с НПФ, поскольку государство не отвечает за деньги в таких фондах, пишет ura.ru.