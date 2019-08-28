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Сотрудники ПФР продавали персональные данные россиян

Генпрокуратура РФ начала проверку Пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — надзорное ведомство подозревает, что сотрудники ПФР за вознаграждение передавали в НПФ персональные данные россиян.

Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Открытые источники в Интернете

Поводом для проверки стали массовые злоупотребления при переводе пенсионных накоплений граждан в НПФ, пишет «Коммерсант».

«Согласно данным ПФР, по результатам переходных кампаний 2017—2018 годов из ПФР в НПФ поступило 209,2 млрд рублей», — указывает издание.

Прокуратура считает, что из-за этого россияне могли потерять инвестиционный доход в размере 45 млрд рублей.

По версии надзорного ведомства, работники ПФР незаконно перенаправляли деньги россиян в НПФ, используя поддельные нотариальные подтверждения подписей граждан.

Генпрокуратура РФ разослала региональным прокурорам задание проверить частные фонды за 2017—2019 годы, а результаты работы предоставить до 6 сентября.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал, что россияне могут остаться без пенсионного обеспечения, если будут заключать договоры с НПФ, поскольку государство не отвечает за деньги в таких фондах, пишет ura.ru.

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