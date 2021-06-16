Сотрудница МИД открыла коробку из-под водки и «умыкнула» оттуда 1$ млн

Суд приговорил сотрудницу МИД РФ Наталью Агальцову к пяти годам колонии за хищение миллиона долларов из здания министерства, сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, в 2019 году из здания Министерства иностранных дел в Москве похитили более $1 млн, которые туда передал Иран за консульские услуги. Главной подозреваемой сразу стала ведущий специалист-эксперт валютно-финансового департамента МИД Наталья Агальцова.

Она действовала вместе с сообщником — своим сожителем Василием Маковозом, который проходил по делу как свидетель.

Иран передал российскому ведомству $1 млн наличными через диппочту. Посольство РФ не могло отправить их в Москву денежным переводом, так как на это государство оказывает санкционное давление США. Деньги находились в двух пакетах и коробке из-под водки «Абсолют», опечатанных сургучными печатями с гербом, пишет polit.ru. В ноябре валюту принесли в кабинет Агальцовой.

Большая часть денег исчезла с 16 по 19 декабря. Ревизия показала, что не хватает $1,06 млн. Агальцову задержали вместе с ее сожителем и допросили. По словам женщины, она якобы увидела, что суммы не совпадают. В связи с этим она вскрыла коробку сама, без специальной комиссии, что запрещено должностной инструкцией.

Женщину признали виновной по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере). Судья также постановил взыскать с Агальцовой 67,5 млн рублей в пользу МИДа. При этом министерство требовало проводить слушание в закрытом режиме, но суд в ходатайстве отказал.