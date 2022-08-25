25 августа
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Происшествия

Сотрудница почты пошла на преступление, чтобы выполнить план по продажам банковских карт

Незаконные действия сотрудницы почтового отделения выявили сотрудники ФСБ, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Следствие смогло доказать в суде, что 56-летняя подсудимая имела доступ к охраняемой информации, которая находилась в базе данных одного из банков, поскольку работала там по агентскому договору.

Женщина смогла оформить 19 счетов с выдачей банковской карты на вымышленные имена местных жителей, после этого она активировала карту.

Со следствием женщина сотрудничала, вину признала. По ее словам, таким образом она хотела выполнить план по реализации банковских продуктов.

Подсудимую приговорили к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев.

Ранее сотрудник ДПС получил взятку 3 тысячами литров дизтоплива.

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