24 августа
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Происшествия

Сотрудник ДПС получил взятку 3 тысячами литров дизтоплива

В Красноярском крае сотрудники ФСБ выявили случай взяточничества сотрудником полиции, сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

ДПС.
ДПС.
vk.com/pressa_nso

Сотрудники ФСБ выявили два случая взяточничества сотрудником ДПС, которые объединили в одно дело.

В первом случае, подозреваемый получил 10 тыс. рублей от директора одной фирмы в качестве взятки. За это полицейский должен был «закрыть глаза» на проезд грузовика, который перевозил бульдозер с превышением установленных габаритов без нужного разрешения.

Во втором случае, нечистый на руку полицейский в качестве взятки больше года получал дизельное топливо от представителя компании, которая занимается лесозаготовкой. В общей сумме обвиняемый получил 3 тыс. литров дизтоплива стоимостью 180 тыс. рублей.

За это экс-полицейский обеспечивал свободный проезд машин с грузами и лесом, которые превышали установленные габариты, а также ездили без специального разрешения и нарушали другие правила дорожного движения.

Мужчине предъявлено обвинение, его взяли под стражу.

Ранее в Алтайском крае блогеры сняли на видео, как врезались в машину ДПС.

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