23 августа
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Происшествия

В Алтайском крае блогеры сняли на видео, как врезались в машину ДПС

Авария с участием машины ДПС произошла ночью 21 августа. Об этом рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

В селе Ракиты Михайловского района пьяный сельчанин на ВАЗ-2107 врезался в служебный автомобиль полиции. В результате ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

Полицейские установили, что 19-летний водитель ВАЗ управлял авто в нетрезвом виде. В салоне находились другие люди, которые снимали происходящее на видео.

В ходе разбирательства выяснилось, что у молодого человека нет водительских прав. На него составили административный протокол, а транспортное средство поместили на спецстоянку.

Ранее сельчанка без прав устроила ДТП на Чуйском тракте.

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