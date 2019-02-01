Сотрудницу алтайской полиции осудили за мошенничество

Суд вынес приговор 39-летней жительнице Петропавловского района за мошенничество с получением компенсации за паводок, который произошел в 2014 году. Женщина работала сотрудником полиции.

В мае 2014 года на территории Быстроистокского района Алтайского края проходил мощный паводок, в связи с чем там ввели режим чрезвычайной ситуации. Жители, утратившие имущество и постоянно проживающие в жилых помещениях, попавших в зону подтопления, имели право на получение денежной помощи.

По данным краевого СКР, 39-летняя сотрудница отдела дознания МО МВД «Петропавловскоий», узнав о компенсациях для жителей соседнего района, решила обманным путем стать пострадавшей. Она предоставила в соцзащиту пакет документов, обосновывающих ее право на получение выплат в связи с полной утратой имущества. Женщина получила помощь в сумме 220 000 рублей.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Несмотря на то, что обвиняемая не признавала вину в содеянном, следствию удалось собрать достаточные доказательства, свидетельствующие о мошенничестве.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Она обязана вернуть бюджету 220 тысяч рублей.