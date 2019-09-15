Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Соцсети: барнаулец умер в очереди в магазине «Мария-Ра»

В Барнауле вечером 14 сентября в магазине «Мария-Ра» скончался мужчина, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Мужчина умер в магазине.
Мужчина умер в магазине.
Снежана в vk.com/incident22

По данным пользователей, все произошло в баранульском поселке Южный, в магазине на улице Белинскгого. Горожане пишут, что «мужчина стоял в очереди, затем упал и умер».

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость