Соцсети: барнаулец умер в очереди в магазине «Мария-Ра»

В Барнауле вечером 14 сентября в магазине «Мария-Ра» скончался мужчина, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

По данным пользователей, все произошло в баранульском поселке Южный, в магазине на улице Белинскгого. Горожане пишут, что «мужчина стоял в очереди, затем упал и умер».

Официальной информации о случившемся пока не поступало.