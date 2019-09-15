Соцсети: барнаулец умер в очереди в магазине «Мария-Ра»

По данным пользователей, все произошло в баранульском поселке Южный, в магазине на улице Белинскгого. Горожане пишут, что «мужчина стоял в очереди, затем упал и умер».
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
В Барнауле вечером 14 сентября в магазине «Мария-Ра» скончался мужчина, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
По данным пользователей, все произошло в баранульском поселке Южный, в магазине на улице Белинскгого. Горожане пишут, что «мужчина стоял в очереди, затем упал и умер».
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
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