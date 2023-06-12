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Происшествия

Соцсети: два автомобиля столкнулись и загорелись вместе с людьми внутри в Алтайском крае

Страшное ДТП произошло 12 июня перед селом Куатовка. Очевидцы сообщают, что сгорели два автомобиля вместе с людьми внутри. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Страшная авария перед Куатовкой
Страшная авария перед Куатовкой
Инцидент Барнаул

Очевидцы сообщают, что два легковых автомобиля столкнулись в лоб на трассе Славгород - Табуны.

После столкновения машины загорелись. По предварительной информации два человека - женщина и мужчина - сгорели заживо. Также пострадал ребенок - он обгорел.

По информации Telegram-канала "В курсе 22", другая пассажирка - девушка - осталась жива, но получила переломы. А другой водитель вообще не пострадал.

Из-за аварии закрыли движение на трассе. На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи, полиции. По информации "Инцидента", ждут эксперта из Барнаула.

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