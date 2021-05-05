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Происшествия

Соцсети: из-за резкого роста цен на лом в алтайском городе разобрали ограду

Паблик «Инцидент Рубцовск» в соцсети «ВКонтакте» сообщил об активизации сборщиков металлолома. 2 мая неизвестный мужчина в одиночку выломал секцию ограды в сквере. Подписчики паблика, а также источники altapress.ru объясняют повышенную активность «металлистов» резким ростом цен в приемных пунктах лома за последнее время.

Металл. Металлолом.
Металл. Металлолом.
Открытые источники в Интернете

Как сообщает «Инцидент Рубцовск, неопознанный мужчина 2 мая ночью в одном из скверов в одиночку выломал секцию ограды Дома культуры"Алтайсельмаш» с южной стороны и оттащил ее подальше. «Видимо, приготовил для погрузки на автомобиль», — предполагает подписчик паблика.

Кроме того, были отломаны несколько секций клумбных оград. С утра коллектив работников Дома культуры был на месте и вызвал полиция.

Они и обнаружили автомобиль, предположительно нанятый для вывоза добычи. Подробности разбирательств — в видео, оно — предупреждаем — довольно эмоциональное.

Сообщество не в первый раз сообщает об активизации «металлистов». Подписчики говорят, что цены на металлолом сильно увеличились.

Источник altapress.ru в Барнауле тоже рассказал, что сегодня в пунктах приема лома цены почти в 2,5 раза больше, чем еще несколько месяцев назад. И у него также украли ворота.

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