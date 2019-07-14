Пользователи пишут в группе «Инцидент Барнаул», что 13 июля якобы загорелся локомотив поезда «Барнаул — Адлер». Официального подтверждения этой информации пока нет.

Автор ролика утверждает, что горел локомотив поезда № 139, следующий из Барнаула. Однако на сайте РЖД указано, что поезд под этим номером идет из Новосибирска.

Один из комментаторов сообщает, что у поезда «Барнаул- Адлер» всего 4 вагона, а тут их больше. Другой барнаулец ответил, что работает на железной дороге и уверен, что это поезд «Барнаул — Адлер. «4 вагона это Барнаул. Остальные прицепки», — заявил он.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги в беседе с altapress.ru не подтвердили, но и не опровергли информацию о случившемся. Так обещали дать официальный комментарий в ближайшее время.