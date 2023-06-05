5 июня
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Происшествия

Соцсети: учительница переехала на машине ребенка в алтайском городе

"Инцидент Барнаул" сообщает, что в Горняке учительница переехала на машине ребенка, катающегося на самокате.

Авария. ДТП.
Авария. ДТП.
СС0

На опубликованных кадрах видно, что мальчик на самокате переезжал дорогу по пешеходному переходу, как вдруг его сбила машина.

Водитель не попытался затормозить. Более того, он не остановился, когда сбил мальчика, и проехал по нему, а после продолжил путь.

По словам очевидцев, за рулем автомобиля была местная учительница.

По информации источника, мальчик находится в больнице - его состояние тяжелое.

Ранее в центре Барнаула ребенок, катающийся на самокате, попал под машину. Инцидент произошел на пересечении улиц Пушкина и Максима Горького.

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