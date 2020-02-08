Соцсети: в Алтайском крае девочка-подросток погибла от газа для зажигалок

Несколько пабликов в соцсетях сообщили о том, что 6 февраля в Новоалтайске девочка подросток погибла, когда вдыхала газ для зажигалок. Официальных комментариев от ведомств пока нет.

Девушку якобы обнаружили жители многоквартирного дома. Она билась в конвульсиях в подъезде. Ей вызвали скорую помощь.

По данным паблика «Плохие новости», девушка гуляла в компании друзей. И, видимо, в какой-то момент школьники решили вдохнуть газ из баллончика для заправки зажигалок.

Сообщается, что после глубокого вдоха девушка начала синеть, а затем рухнула на лестничной клетке. Приятели от страха разбежались по домам.

Информации об этом случае на официальных сайтах правоохранительных органов пока нет.