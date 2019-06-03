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Происшествия

Соцсети: в Алтайском крае парень стрелял в толпу и убил мужчину

Мужчина в одном из сел Зонального района застрелил из ружья человека, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Официально информацию в СУ СКР по Алтайскому краю пока не подтвердили.

Полиция.
Полиция.
pixabay.com

По словам очевидцев, конфликт произошел после того, как подвыпивший молодой человек на своем автомобиле поцарапал машину другого. Он также был под градусом. Водители подрались, после чего хозяин поцарапанного авто уехал, но вернулся с ружьем, говорят местные жители.

«Он вышел из машины и несколько раз выстрелил в толпу, в которой находился его обидчик и попал именно в него. Два огнестрела в живот. Мужчина скончался на месте. Прибывший наряд полиции задержал стрелка», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что стрелявший с места конфликта скрываться не стал.

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