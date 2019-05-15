В Барнауле четырехлетний ребенок провалился в коллектор

В Барнауле вечером 14 мая ребенок упал на дно бетонного коллектора. Малыша доставили в больницу, сообщают в группе «Барнаул 22».

По информации пользователей, вечером семейная пара с ребенком шли с остановки в сторону дома на улице Солнечная поляна, 99.

«Не доходя 20 метров до дома, малыш, идя по тротуару, прошел по крышке люка, после чего она опрокинулась и ребенок упал на дно бетонного коллектора. Его глубина составляет около 4 метров», — сообщают горожане.

По их словам, ребенок получил телесные повреждения, его доставили в нейрохирургическое отделение одной из клиник Барнаула. Очевидцы утверждают, что незадолго до этого инцидента в этот же коллектор якобы также падал ребенок.

Один из знакомых пострадавшего сообщил, что правоохранители проводят проверку. Официальной информации о случившемся пока не поступало.