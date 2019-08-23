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Происшествия

Соцсети: в Барнауле мужчина изнасиловал 80-летнюю пенсионерку

В районе Новосиликатного в Барнауле задержали 43-летнего мужчину, который якобы изнасиловал пенсионерку, пишет «Банкфакс» со ссылкой на Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul. Официальный комментарий в СУ СКР по Алтайскому краю журналистам давать отказались.

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

По сведениям источника, инцидент случился в садовом домике СНТ «Сельский строитель». 13 августа пенсионерку посетили родные, которые обнаружили бабушку связанной на кровати, пишет Telegram-канал. Выяснилось, что вечером к пенсионерке якобы зашел бездомный, который попросил поесть и выпить, а потом совершил насильственные действия.

После этого он потребовал у потерпевшей деньги и ценности, но получил лишь 150 рублей и старый телефон, отмечает источник, а потом покинул домик и несколько дней прятался по заброшенным дачам.

Сотрудникам полиции удалось его задержать, утверждает источник. Ему якобы уже предъявили обвинение по ст. 131 УК РФ и отправили в СИЗО. Также источник добавляет, что бродяга оказался беглым заключенным.

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