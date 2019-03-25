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25 марта
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Происшествия

Соцсети: в Барнауле мужчина ударил ножом охранника продуктового магазина

25 марта около 22 часов в продуктовом магазине по адресу проспект Комсомольский, 87 неизвестный ударил охранника ножом, пишет «Инцидент Барнаул». По данным сообщества, подозреваемого в нападении уже задержали.

Полиция.
Полиция.
Анна Зайкова, altapress.ru

Сообщается, что причиной нападения стал отказ продать алкоголь после девяти вечера.

Подозреваемый скрылся с места преступления. По данным сообщества, его задержали «в ближайшем дворе».

В каком состоянии находится пострадавший, неизвестно.

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