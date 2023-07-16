Соцсети: в Барнауле на городском пляже утонул молодой парень

"Инцидент Барнаул" сообщает, что 15 июля на городском пляже утонул молодой парень.

В Барнауле на городском пляже утонул молодой парень

По словам очевидцев, молодому человеку было около 20 лет. Свидетели происшествия рассказали в комментариях, что парень купался вместе с друзьями за границей пляжа, где висели таблички "купание запрещено".

На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Купающимся пришлось помогать медикам толкать машину по пескам.

Барнаульцам временно запретили купаться. Тело погибшего доставали водолазы.

Ранее в Новосибирской области на палатку с отдыхающими туристами упало дерево. На месте погибла 42-летняя женщина, ее мужа госпитализировали.