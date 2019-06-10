Соцсети: в Барнауле неизвестный обстрелял припаркованный автомобиль

По словам очевидцев, стреляли из пневматического оружия. У авто разбито боковое стекло.
Неизвестный стрелял в припаркованное авто.
«Инцидент Барнаул»
По предварительным данным, никто не пострадал.
На ул. Шумакова, 44 в Барнауле неизвестный стрелял по припаркованному автомобилю, написала жительница в группе «Инцидент Барнаул». В полиции проводят проверку.
По словам очевидцев, стреляли из пневматического оружия. У авто разбито боковое стекло.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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