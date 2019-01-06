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Происшествия
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Соцсети: в Барнауле быстро нашли таксиста, избившего пешехода на улице

6 января в 13:15 в Барнауле на улице Кутузова произошел инцидент. Прямо на пешеходном переходе между водителем такси и пешеходом случилась перепалка, которая перешла в рукопашную.

Такси.
Такси.
СС0

Как сообщают очевидцы, после того, как таксист избил пешехода, он сел в машину и скрылся в неизвестном направлении.

Предположительно он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Личность таксиста позже была установлена, начались его поиски.

Также пострадавший утверждает, что в то время как его били, из его кармана выпал кнопочный телефон, который забрал вышедший из автомобиля пассажир такси.

Автомобиль с подозреваемыми через некоторое время задержали на улице Новосибирская, сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

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