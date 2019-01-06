Соцсети: в Барнауле быстро нашли таксиста, избившего пешехода на улице

Как сообщают очевидцы, после того, как таксист избил пешехода, он сел в машину и скрылся в неизвестном направлении.
Предположительно он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Личность таксиста позже была установлена, начались его поиски.
Также пострадавший утверждает, что в то время как его били, из его кармана выпал кнопочный телефон, который забрал вышедший из автомобиля пассажир такси.
Автомобиль с подозреваемыми через некоторое время задержали на улице Новосибирская, сообщает паблик «Инцидент Барнаул».