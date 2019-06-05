Соцсети: в Новоалтайске на глазах у детей собаке проломили голову топором

В Новоалтайске неизвестный ударил топором по голове бездомную собаку, сообщили местные жители в группе «Найдено — Новоалтайск». За пару дней до этого о ней уже писали в соцсетях. Горожане переживали, что собака может напасть на детей.

О собаке написали еще 30 мая. В сообщении говорилось, что с детьми на детской площадке животное ладит, но местные бабушки вызывают полицию уже в третий раз — в комментариях уверяли, что собака агрессивная, нападает и кусается. Подтверждений этому нет.

Спустя пару дней жители заметили эту же собаку с рассеченной головой.

«Не спешу с выводами о темпераменте животного или заболевании, видимо все зависит от того с какой стороны к нему подойти. А впрочем, проблему уже кто-то решил. Топором. В 21 веке. У детской площадки. Итог: расколотый череп, большая кровопотеря и огромный кровяной шлейф. Зато собаки теперь во дворе не будет.», — написал очевидец.

У жителей возникло много вопросов к администрации города, которая должна организовать отлов бродячих животных. Если власти вопрос не решают — его решает народ, и весьма специфично, как вышло в этот раз, считают горожане.

При том неизвестно, при каких обстоятельствах животное получило серьезную травму. Собака осталась жива, ей занимаются ветеринары.