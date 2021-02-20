Соучредителя «Алтаймясопрома» будут судить за мошенничество на 166 млн рублей

По версии следствия, в 2014—2018 годах обвиняемый, будучи фактическим руководителем и одним из учредителей предприятия, имеющего признаки банкротства и находящегося в критическом финансовом состоянии, похитил мошенническим путем имущество производственного комплекса.
«С территории юридического лица по фальсифицированным документам вывезено специализированное оборудование для содержания, забоя поголовья свиней и сами животные на общую сумму более 166 млн рублей», — уточняют в надзорном ведомстве.
В прокуратуре уточняют, что уголовное дело после вручения фигуранту копии обвинительного заключения будет направлено в Тальменский районный суд.