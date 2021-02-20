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Происшествия

Соучредителя «Алтаймясопрома» будут судить за мошенничество на 166 млн рублей

Соучредитель мясопромышленного предприятия «Алтаймясопром» предстанет перед судом за неправомерные действия при банкротстве и мошенничество на сумму более 166 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Запуск первой очереди свинокомплекса "Алтаймясопром". 24 августа 2011 года.
Запуск первой очереди свинокомплекса "Алтаймясопром". 24 августа 2011 года.
altapress.ru

По версии следствия, в 2014—2018 годах обвиняемый, будучи фактическим руководителем и одним из учредителей предприятия, имеющего признаки банкротства и находящегося в критическом финансовом состоянии, похитил мошенническим путем имущество производственного комплекса.

«С территории юридического лица по фальсифицированным документам вывезено специализированное оборудование для содержания, забоя поголовья свиней и сами животные на общую сумму более 166 млн рублей», — уточняют в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточняют, что уголовное дело после вручения фигуранту копии обвинительного заключения будет направлено в Тальменский районный суд.

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