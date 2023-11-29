Совершено двойное убийство матери и дочери из России в турецком Бодруме

Они принадлежали 42-летней Ирине Двизовой и ее 15-летней дочери Даяне, гражданкам России, пишет Telegram-канал Shot. Они проживали в Бодруме
Несколько дней назад они исчезли. Родственники не смогли связаться с ними и подали заявление в полицию, указывает Газета.Ru.
В доме полицейские нашли следы крови на диване. Полиция с помощью камер видеонаблюдения отследила автомобиль, который отъезжал от дома.
Главным подозреваемым является супруг Ирины — гражданин Финляндии, пишет Mash.
Ранее родители умершей в Турции россиянки заявили, что врачи убили их дочь ради органов. В частной клинике в Турции умерла 16-летняя жительница Красноярска Софья Ланшакова.
В июле 2019 года семья Ланшаковых отправилась в Турцию. На девятый день путешествия Софью с острой болью и подозрением на инфекцию доставили в частную клинику «Сиедра».
По словам родителей девушки, врачи не оказали ей необходимую помощь.
Красноярские следователи проводили проверку по факту смерти несовершеннолетнего ребенка за рубежом.