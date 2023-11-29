29 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Совершено двойное убийство матери и дочери из России в турецком Бодруме

Два тела обнаружили на крутом склоне у дороги в турецком курортном городе Бодрум.

Турция.
Турция.
Изображение от frimufilms на Freepik.

Они принадлежали 42-летней Ирине Двизовой и ее 15-летней дочери Даяне, гражданкам России, пишет Telegram-канал Shot. Они проживали в Бодруме

Несколько дней назад они исчезли. Родственники не смогли связаться с ними и подали заявление в полицию, указывает Газета.Ru.

В доме полицейские нашли следы крови на диване. Полиция с помощью камер видеонаблюдения отследила автомобиль, который отъезжал от дома.

Главным подозреваемым является супруг Ирины — гражданин Финляндии, пишет Mash.

Ранее родители умершей в Турции россиянки заявили, что врачи убили их дочь ради органов. В частной клинике в Турции умерла 16-летняя жительница Красноярска Софья Ланшакова.

В июле 2019 года семья Ланшаковых отправилась в Турцию. На девятый день путешествия Софью с острой болью и подозрением на инфекцию доставили в частную клинику «Сиедра».

По словам родителей девушки, врачи не оказали ей необходимую помощь.

Красноярские следователи проводили проверку по факту смерти несовершеннолетнего ребенка за рубежом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость