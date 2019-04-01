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Происшествия

Совладелец авиакомпании S7 погибла в Германии в авиакатастрофе

На подлете к аэропорту Франкфурта-на-Майне разбился самолет с совладелицей российской авиакомпании S7 Натали Филевой, пишет РБК. Потерпевший крушение самолет Epic LT, принадлежал авиакомпании «Глобус», входящей в S7.

Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Александр Комков

55-летняя Наталия Филева — жена другого совладельца авиакомпании Владислава Филева.

30 марта борт с Филевой вылетел из Домодедово в Канны, а из Франции направлялся в Германию.

Вместе с Наталией Филевой погиб и ее отец, пишет РБК.

Кто такая Наталия Филева

Наталии Филевой было 55 лет. Она родилась в Новосибирске и окончила Новосибирский государственный технический университет. Авиационным бизнесом она занялась еще в 1990-е годы вместе с мужем Владиславом Филевым. В 1998 году они приобрели контрольный пакет новосибирской авиакомпании «Сибирь», а через три года вышли на московский рынок, купив «Внуковские авиалинии». На базе этих компаний и еще одного перевозчика «Глобус» они создали группу S7 Group, которая уступает по пассажиропотоку только «Аэрофлоту».

В 2006 Филева вошла в рейтинг самых успешных женщин России по версии журнала «Финанс» с оценкой состояния в 155 млн долларов, в 2017 году впервые попала в список Forbes. В 2018 журнал оценил ее состояние в 600 млн долларов.

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