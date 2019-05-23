Совладельца поставщика связи для Кремля объявили в розыск

Гражданин Израиля Агаронов объявлен в международный розыск.
Он все еще входит в совет директоров «Каскада», но с июля 2018 года совет возглавляет Станислав Пугинский, руководитель практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
Компания является поставщиком связи для Кремля.
Уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ за взятки в особо крупном размере в отношении Агаронова выделено из материалов дела бывшего руководства 590-го военного представительства Минобороны Олега Кочана и Дмитрия Тюрина, пишет polit.ru.
Оба осуждены за получение взяток на общую сумму более 3 млн рублей.