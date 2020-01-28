Создатели самолетов для президента в суде ответят за кожу козла

В Мещанском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о хищениях 253 млн рублей, которые, по версии следствия, имели место при отделке салонов самолетов специального летного отряда (СЛО) «Россия», обслуживающего первых лиц государства.

Так, Следственный комитет утверждает — кожу крупного рогатого скота заменили более дешевой козлиной.

Подсудимые — бывший гендиректор ООО «Вемина Авиапрестиж» Виталий Романюк, исполнительный директор данной компании Сергей Давыдов, а также бывший вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по государственной авиации специального назначения Сергей Герасимов — факт махинаций отвергли.

Защита считает выдвинутые обвинения абсурдными и настаивает, что претензии следовало решать в гражданском, а не в уголовном порядке.

Давыдов и Романюк провели в СИЗО больше года, прежде, чем под конец следствия их перевели под домашний арест. Им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сергею Герасимову эту статью переквалифицировали на ч. 1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»), отпустив под подписку о невыезде.

По данным следствия, фирма выставила «заведомо завышенную цену» работ на сумму в 370 млн рублей. С учетом накладных расходов госкорпорации СЛО заключил с ней контракт на сумму 394 млн рублей, перечислив ОАК в виде аванса 315 млн рублей, из которых 253 млн рублей были необоснованно, по версии обвинения, перечислены ООО «Вемина авиапрестиж», пишет bfm.ru.

Та привлекла к выполнению работ два белорусских предприятия — ЗАО НПФ «КВАНД-АСХМ» (она изготавливала кресла) и Минский завод гражданской авиации № 407. Выслушав фабулу обвинения, все трое подсудимых единодушно заявили о своей невиновности, а также об отсутствии хищений.

Процесс прервали до 6 февраля.