Сожители из Новосибирской области устроили жестокую расправу в алтайском селе

Жители Новосибирской области — 52-летний мужчина и 47-летняя женщина — предстанут перед судом за убийство и разбой, совершенные в Алтайском крае.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, преступление было совершено днем 10 июля прошлого года в одном из сел Крутихинского района.

«Нигде не работающий и ранее неоднократно судимый обвиняемый зашел на территорию домовладения, где встретил ранее незнакомого мужчину. В процессе разговора между ним и хозяином дома произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес мужчине несколько ударов руками и ногами, после этого связал руки и ноги потерпевшего брючным ремнем, а затем задушил его, используя электрический кабель», — уточняют обстоятельства убийства в СКР.

Затем обвиняемый и его сожительница проникли в дом, чтобы похитить деньги. Используя нож, они напали на находившуюся в доме на пожилую женщину. Не обнаружив денег, злоумышленники скрылись.

Свою вину они не признали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.