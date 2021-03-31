Сожители из Новосибирской области устроили жестокую расправу в алтайском селе

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, преступление было совершено днем 10 июля прошлого года в одном из сел Крутихинского района.
«Нигде не работающий и ранее неоднократно судимый обвиняемый зашел на территорию домовладения, где встретил ранее незнакомого мужчину. В процессе разговора между ним и хозяином дома произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес мужчине несколько ударов руками и ногами, после этого связал руки и ноги потерпевшего брючным ремнем, а затем задушил его, используя электрический кабель», — уточняют обстоятельства убийства в СКР.
Затем обвиняемый и его сожительница проникли в дом, чтобы похитить деньги. Используя нож, они напали на находившуюся в доме на пожилую женщину. Не обнаружив денег, злоумышленники скрылись.
Свою вину они не признали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.