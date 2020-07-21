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Происшествия

Сознательный нарушитель границы не смог преодолеть 100 метров на Алтае

В Алтайском крае на госгранице задержали мужчину, которому был закрыт въезд в Россию. Он все равно решился попасть в страну через Алтайский край.

Задержание нарушителя на границе.
Задержание нарушителя на границе.
пресс-служба погрануправления ФСБ по Алтайскому краю

Ранним утром 8 июля от казахстанских коллег поступила информация в погрануправление ФСБ по Алтайскому краю. Речь шла об иностранце, который рассчитывает пересечь границу.

Пограничники перекрыли участок и спустя несколько часов вместе со служебной собакой задержали иностранца в 100 метрах от границы на территории Кулундинского района.

«Гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона осознавал противоправность своих действий, так как знал, что официально въезд в Россию ему закрыт в связи с неоднократным нарушением административного законодательства», — отметили в ведомстве.

Ему грозит срок до четырех лет тюрьмы.

В начале июля на границе задержали уже трех иностранцев, предпринявших попытку незаконного проникновения на территорию России.

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