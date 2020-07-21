Сознательный нарушитель границы не смог преодолеть 100 метров на Алтае

Ранним утром 8 июля от казахстанских коллег поступила информация в погрануправление ФСБ по Алтайскому краю. Речь шла об иностранце, который рассчитывает пересечь границу.
Пограничники перекрыли участок и спустя несколько часов вместе со служебной собакой задержали иностранца в 100 метрах от границы на территории Кулундинского района.
«Гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона осознавал противоправность своих действий, так как знал, что официально въезд в Россию ему закрыт в связи с неоднократным нарушением административного законодательства», — отметили в ведомстве.
Ему грозит срок до четырех лет тюрьмы.
В начале июля на границе задержали уже трех иностранцев, предпринявших попытку незаконного проникновения на территорию России.