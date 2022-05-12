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Происшествия

Пропавшего при сплаве на Алтае туриста нашли мертвым

Спасателям удалось обнаружить тело туриста, утонувшего при сплаве на реке Аргут в Республике Алтай.

Поиски в Республике Алтай.
Поиски в Республике Алтай.
t.me/mchs_respaltai

Группа туристов из восьми человек отправилась на сплав 7 мая. Случилось ЧП — лодка перевернулась, и 37-летний житель Санкт-Петербурга оказался в воде. Его тут же унесло течением.

О произошедшем они сообщили только спустя двое суток, когда добрались до Джазатора, где ловит связь.

11 мая на место вылетел МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями. Маршрут поисков составил около 70 км при сложном рельефе горной труднодоступной местности.

Пропавшего нашли в 7 км ниже по течению от устья реки Юнгур без признаков жизни, сообщили в МЧС.

12 мая тело эвакуировали и передали правоохранительным органам.

Спасатели обращаются ко всем, кто планирует турпоходы, с просьбой обязательно регистрировать группу в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай с указанием состава участников и планируемого маршрута за 10 дней до планируемого похода. Сделать это можно на официальном сайте ведомства.

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