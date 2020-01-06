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Происшествия

Спасатели достали из-подо льда десятки машин в Приморье

5 января в акватории острова Русский во Владивостоке под лед ушли около 30 автомобилей, пишут РИА «Новости». Спасателям удалось достать большую часть из них.

Во Владивостоке под лед ушли 30 автомобилей
Во Владивостоке под лед ушли 30 автомобилей
Скрин с видео vk.com

В воскресенье в бухте Воевода под лед провалились около 30 машин, часть из них — по крышу. Никто не пострадал.

По данным МЧС, причиной инцидента стало то, что рыбаки нарушили запрет о выезде на лед на машинах, автомобили поставили рядом друг с другом на акватории. Глубина в этом месте — не более двух метров.

По данным агенства, некоторые владельцы автомобилей отказались от помощи спасателей и вызвали эвакуаторы. Утром 6 января на льду бухты Воевода машин нет — рыбаки оставляют свои автомобили на берегу. Желающих порыбачить в этом месте меньше не стало. Местные жители говорят, что здесь отличный клев.

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