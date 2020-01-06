Спасатели достали из-подо льда десятки машин в Приморье

5 января в акватории острова Русский во Владивостоке под лед ушли около 30 автомобилей, пишут РИА «Новости». Спасателям удалось достать большую часть из них.

В воскресенье в бухте Воевода под лед провалились около 30 машин, часть из них — по крышу. Никто не пострадал.

По данным МЧС, причиной инцидента стало то, что рыбаки нарушили запрет о выезде на лед на машинах, автомобили поставили рядом друг с другом на акватории. Глубина в этом месте — не более двух метров.

По данным агенства, некоторые владельцы автомобилей отказались от помощи спасателей и вызвали эвакуаторы. Утром 6 января на льду бухты Воевода машин нет — рыбаки оставляют свои автомобили на берегу. Желающих порыбачить в этом месте меньше не стало. Местные жители говорят, что здесь отличный клев.