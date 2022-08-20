Спасатели достали щенка из 12-метровой ямы в Алтайском крае

Житель Солонешенского района поблагодарил алтайских спасателей за спасение щенка, который упал в 12-метровую яму. Об этом сообщает паблик « В Курсе 22 » в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мужчины, после проведения геологических работ остался огромный колодец, в который по неосторожности прыгнул щенок лайки по кличке Дара.

Самостоятельные попытки вызволить питомца из «плена» успехом не увенчались. Тогда сельчанин позвал на помощь спасателей 49 пожарно-спасательной части.

Пожарные закрепили веревку, по которой один из них спустился на дно ямы, а поднялся оттуда уже с щенком в руках. При падении пес повредил лапу.

Сотрудники МЧС спасли щенка в Солонешенском районе «В Курсе 22» Сотрудники МЧС спасли щенка в Солонешенском районе «В Курсе 22» Сотрудники МЧС спасли щенка в Солонешенском районе «В Курсе 22» Сотрудники МЧС спасли щенка в Солонешенском районе «В Курсе 22»

Ранее сообщалось, что школьник из Барнаула Тимофей Миронов спас тонущую девочку на протоке Оби в районе Бобровки. За геройский поступок он получит награду от МЧС.