20 августа
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Происшествия

Спасатели достали щенка из 12-метровой ямы в Алтайском крае

Житель Солонешенского района поблагодарил алтайских спасателей за спасение щенка, который упал в 12-метровую яму. Об этом сообщает паблик «В Курсе 22» в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники МЧС спасли щенка в Солонешенском районе
Сотрудники МЧС спасли щенка в Солонешенском районе
"В Курсе 22"

По словам мужчины, после проведения геологических работ остался огромный колодец, в который по неосторожности прыгнул щенок лайки по кличке Дара.

Самостоятельные попытки вызволить питомца из «плена» успехом не увенчались. Тогда сельчанин позвал на помощь спасателей 49 пожарно-спасательной части.

Пожарные закрепили веревку, по которой один из них спустился на дно ямы, а поднялся оттуда уже с щенком в руках. При падении пес повредил лапу.

Сотрудники МЧС спасли щенка в Солонешенском районе
Сотрудники МЧС спасли щенка в Солонешенском районе
«В Курсе 22»
Сотрудники МЧС спасли щенка в Солонешенском районе
Сотрудники МЧС спасли щенка в Солонешенском районе
«В Курсе 22»
Сотрудники МЧС спасли щенка в Солонешенском районе
Сотрудники МЧС спасли щенка в Солонешенском районе
«В Курсе 22»
Сотрудники МЧС спасли щенка в Солонешенском районе
Сотрудники МЧС спасли щенка в Солонешенском районе
«В Курсе 22»

Ранее сообщалось, что школьник из Барнаула Тимофей Миронов спас тонущую девочку на протоке Оби в районе Бобровки. За геройский поступок он получит награду от МЧС.

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