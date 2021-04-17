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Происшествия

Спасатели эвакуировали 20 человек из горящей многоэтажки в Барнауле

Ночью 17 апреля в одной из квартир 10-этажного жилого дома по Северному Власихинскому проезду произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар в барнаульской многоэтажке 17.04.2021.
Пожар в барнаульской многоэтажке 17.04.2021.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной связи в 1 час 51 минуту.

На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные. На момент прибытия из окна на 3-ем этаже дома шел дым.

Пожарные эвакуировали из квартир по лестничным маршам 20 человек, в том числе двоих детей. Пожар был ликвидирован на площади около 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Огнем повреждены потолок, стены, домашние вещи и мебель.

Всего к тушению были привлечены девять единиц техники, тридцать один человек личного состава. Причины произошедшего уточняются.

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