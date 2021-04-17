Спасатели эвакуировали 20 человек из горящей многоэтажки в Барнауле

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной связи в 1 час 51 минуту.
На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные. На момент прибытия из окна на 3-ем этаже дома шел дым.
Пожарные эвакуировали из квартир по лестничным маршам 20 человек, в том числе двоих детей. Пожар был ликвидирован на площади около 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Огнем повреждены потолок, стены, домашние вещи и мебель.
Всего к тушению были привлечены девять единиц техники, тридцать один человек личного состава. Причины произошедшего уточняются.