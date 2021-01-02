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Происшествия

Спасатели эвакуировали 13 человек из пожара в жилом доме в Новоалтайске

Поздно вечером 1 января произошло возгорание в жилом доме в Новоалтайске. Спасатели эвакуировали 13 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Спасатели эвакуировали 13 человек из пожара в жилом доме в Новоалтайске.
Спасатели эвакуировали 13 человек из пожара в жилом доме в Новоалтайске.
22.mchs.gov.ru/

Сообщение о пожаре по улице Юбилейная в городе Новоалтайске поступило 22:25. Возгорание произошло в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома.

На момент прибытия пожарных в подъезде дома было сильное задымление. Спасатели немедленно эвакуировали жителей — из дома вывели 13 человек, в том числе четверых детей.

Спасатели эвакуировали 13 человек из пожара в жилом доме в Новоалтайске.
Спасатели эвакуировали 13 человек из пожара в жилом доме в Новоалтайске.
22.mchs.gov.ru/

Огонь удалось ликвидировать за полчаса. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. На месте происшествия были задействованы 6 единиц техники, 25 человек личного состава.

Случаев гибели, травмирования людей не зафиксировано.

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