21 июня
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Происшествия

Спасатели ГУ МЧС опубликовали кадры тушения лесного пожара в Егорьевском районе

Спасатели ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовали фотографии с тушения лесного пожара в Егорьевском районе.

Борьба с лесным пожаром в Егорьевском районе
Борьба с лесным пожаром в Егорьевском районе
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Напоминаем, что новый лесной пожар начался в Егорьевском районе 19 июня около 15:30 в Лебяжинском лесничестве.

На 21 июня площадь возгорания составляет 3,4 тыс. га.

Пожар тушат 211 спасателей и 87 единиц техники. На борьбу с огнем направлены силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков.

Также в тушении помогает самолет-амфибия ВЕ200 ЧС. За время борьбы с возгоранием он произвел 18 сбросов воды на опасные участки пожара.

В ГУ МЧС напоминают, что продолжает действовать ограничение движения для всех видов транспорта на участке дороги К-03 от села Новоегорьевское до села Волчиха. Это связано с плохой видимостью на трассе из-за задымления.

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