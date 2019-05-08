Спасатели нашли тела первых туристов, попавших под лавину в Горном Алтае

Олег Хорохордин напомнил, что 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта группа из девяти новосибирских туристов попала под лавину. Двоим удалось спастись, но из-за отсутствия связи они смогли сообщить о произошедшем только 8 мая.
Олег Хорохордин,
врио главы Республики Алтай:
Это трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты. Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов. На месте происшествия работает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета.
Оставшиеся в живых Екатерина Полянская и Наталья Антонова, как выяснилось, просто первые взошли на гребень горы — и это спасло им жизни, рассказали они ngs.ru.
«Они не попали в лавину. Все шли по склону и практически уже вышли на гребень. Девчонки вышли на гребень, а остальные были вблизи. Если бы минут на 10 были раньше, то все были бы живы. Лавина сошла и их не тронула. Они два дня выбирались и встретились с другой группой, которая тоже из Академгородка. Они нам всё сообщили по спутниковому телефону. Они живы, здоровы», — рассказал Владимир Юдин, руководитель секции спортивного туризма НГУ.