Спасатели обнаружили тело пропавшего туриста в кратере действующего вулкана

Спасатели и альпинисты обнаружили тело туриста, пропавшего на вулкане Ключевской на Камчатке 17 дней назад, пишет РИА «Новости».

6 июля спасателям сообщили, что двое мужчин совершали восхождение на вулкан Ключевская сопка. В 200 метрах от кратера, у одного из них отказали ноги, он находится в бессознательном состоянии. Предполагается, что причина — горная болезнь.

Спасатели выехали на место происшествия. 8 июля со склонов вулкана сняли одного мужчину, поиски второго продолжились. Однако камнепад и селевые потоки не позволяли спасателям добраться до вершины сопки, где должен был находиться турист.

Для помощи спасателям на Камчатку из Приморья прибыли альпинисты — коллеги пропавшего мужчины.

Спустя 17 дней после пропажи туриста, спасателям удалось достичь кратера вулкана Ключевской, где было обнаружено тело пропавшего. В настоящее время участники поисково-спасательной операции приступили к спуску тела погибшего.

В ноябре 2019 года началось вершинное извержение Ключевской сопки, в апреле из кратера начала изливаться лава. Туристам и альпинистам не рекомендовали совершать восхождения на извергающийся вулкан.

14 июля вулканологи заявили о завершении извержения вулкана Ключевского на Камчатке, сообщает «Российская газета».

Ключевской вулкан — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Его высота 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст — 7000 лет.