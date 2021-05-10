Спасатели призывают жителей Алтайского края не быть преступниками и отказаться от сжигания сухой травы

В экстренном ведомстве указывают, что на территории края продолжается тенденция увеличения количества ежедневных пожаров, связанных с горением сухой растительности.
«Жители края в условиях особого противопожарного режима умышленно нарушают правила пожарной безопасности при уборке придомовых территорий и садовых участков, позабыв про ответственность и опасность таких действий. Не остаются в стороне и фермерские хозяйства, которые продолжают сжигать прошлогоднюю траву на своих сельхозугодьях. За прошедшие сутки подразделения пожарной охраны потушили 116 пожаров, 65 из которых — ландшафтные», — говорится в сообщении МЧС.
Так, в Рубцовске накануне произошло три крупных возгорания сухой травы общей площадью более 2 гектар.
«Сухая погода, сильный порывистый ветер способствовали быстрому распространению пламени, что привело к угрозе перехода огня на рядом расположенные частные жилые дома», — добавляют в экстренном ведомстве.
В этой связи МЧС еще раз обращается к населению с просьбой не жечь сухую траву.