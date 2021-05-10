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Происшествия

Спасатели призывают жителей Алтайского края не быть преступниками и отказаться от сжигания сухой травы

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю в очередной раз обратилось к жителям региона относительно наболевшей проблемы, подчеркнув, что «пал сухой травы — преступление!»

Горит сухая трава. Пожар на поле.
Горит сухая трава. Пожар на поле.
22.mchs.gov.ru

В экстренном ведомстве указывают, что на территории края продолжается тенденция увеличения количества ежедневных пожаров, связанных с горением сухой растительности.

«Жители края в условиях особого противопожарного режима умышленно нарушают правила пожарной безопасности при уборке придомовых территорий и садовых участков, позабыв про ответственность и опасность таких действий. Не остаются в стороне и фермерские хозяйства, которые продолжают сжигать прошлогоднюю траву на своих сельхозугодьях. За прошедшие сутки подразделения пожарной охраны потушили 116 пожаров, 65 из которых — ландшафтные», — говорится в сообщении МЧС.

Так, в Рубцовске накануне произошло три крупных возгорания сухой травы общей площадью более 2 гектар.

«Сухая погода, сильный порывистый ветер способствовали быстрому распространению пламени, что привело к угрозе перехода огня на рядом расположенные частные жилые дома», — добавляют в экстренном ведомстве.

В этой связи МЧС еще раз обращается к населению с просьбой не жечь сухую траву.

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