Спасатели призывают жителей Алтайского края не быть преступниками и отказаться от сжигания сухой травы

В экстренном ведомстве указывают, что на территории края продолжается тенденция увеличения количества ежедневных пожаров, связанных с горением сухой растительности.

«Жители края в условиях особого противопожарного режима умышленно нарушают правила пожарной безопасности при уборке придомовых территорий и садовых участков, позабыв про ответственность и опасность таких действий. Не остаются в стороне и фермерские хозяйства, которые продолжают сжигать прошлогоднюю траву на своих сельхозугодьях. За прошедшие сутки подразделения пожарной охраны потушили 116 пожаров, 65 из которых — ландшафтные», — говорится в сообщении МЧС.