Спасатели рассказали подробности крупного ночного пожара в Барнауле

Пожар, дым от которого окутал несколько кварталов в Барнауле, случился в квартире на втором этаже многоэтажки на Павловском тракте, 76а. Спасатели эвакуировали из дома 24 человек. Пожарные машины с трудом заехали в заставленный автомобилями двор.

Пожар в Барнауле ночью 6 февраля 2020 года.

К прибытию первого подразделения пожарной охраны дым распространялся на квартиры выше и заполнил подъезд.

Хозяин пострадавшего от огня жилища надышался дымом. Его госпитализировали в отделение токсикологии.

На месте пожара работали сотрудники первого пожарно-спасательного отряда, ГУ МЧС по Алтайскому краю, спасатели Барнаула, сотрудники полиции, работники медицинской помощи, энергетики и представители администрации. Всего 41 человек и 16 единиц техники всех взаимодействующих служб.

Распространение огня на другие квартиры удалось остановить.

«Сложности в тушении заключалась в проезде к месту пожара, а именно блокирование личными автомобилями придомовой территории. Также было очень плотное задымление в квартире», — цитирует пресс-служба экстренного ведомства руководителя тушения пожара Александра Чернова.

По оценкам специалистов вероятная причина пожара — неосторожность при обращении с огнем.