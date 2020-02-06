Спасатели рассказали подробности крупного ночного пожара в Барнауле

К прибытию первого подразделения пожарной охраны дым распространялся на квартиры выше и заполнил подъезд.
Хозяин пострадавшего от огня жилища надышался дымом. Его госпитализировали в отделение токсикологии.
На месте пожара работали сотрудники первого пожарно-спасательного отряда, ГУ МЧС по Алтайскому краю, спасатели Барнаула, сотрудники полиции, работники медицинской помощи, энергетики и представители администрации. Всего 41 человек и 16 единиц техники всех взаимодействующих служб.
Распространение огня на другие квартиры удалось остановить.
«Сложности в тушении заключалась в проезде к месту пожара, а именно блокирование личными автомобилями придомовой территории. Также было очень плотное задымление в квартире», — цитирует пресс-служба экстренного ведомства руководителя тушения пожара Александра Чернова.
По оценкам специалистов вероятная причина пожара — неосторожность при обращении с огнем.