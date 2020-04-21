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Происшествия

Спасатели успокоили жителей алтайских сел, которым угрожал весенний паводок

В Алтайском крае продолжает снижаться опасность первой волны паводка. Небольшое подтопление остается только в селе Красногорское.

Паводок на Алтае 2018.
Паводок на Алтае 2018.

17 апреля в Красногорском был подтоплен 31 приусадебный участок, а к 20 апреля их осталось всего четыре. В дома вода не зашла, сообщает «Алтайская правда».

Повышение уровней воды произошло в результате обильного снеготаяния и осадков в виде дождя в малых реках. На случай осложнения обстановки развернут пункт временного размещения, в данный момент желающих эвакуироваться в населенном пункте нет.

В Красногорском проводится обход и информирование населения. Ведется непрерывный мониторинг, организована работа гидропоста.

Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта.
Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта.
источник altapress.ru

Временный гидропост действует также в районе райцентра Ельцовка на реке Чумыш, где также возможно повышение уровня воды. Замеры проводятся регулярно, работы организовывает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.

В других городах и районах региона обстановка стабильная.

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