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Происшествия

Алтайские спасатели выловили пятерых отдыхающих, уплывших во время шторма на лодке

Инцидент произошел на Гилевском водохранилище близ села Корболиха, сообщает МЧС по Алтайскому краю.

Спасатели на воде.
Спасатели на воде.
22.mchs.gov.ru.

В 16:50 на номер 112 поступило сообщение с просьбой о помощи. Обратившаяся женщина с компанией людей приехала на берег Гилевского водохранилища. Во время отдыха к ним обратился мужчина с просьбой оказать помощь в спасении пяти человек, находящихся на надувной лодке, которую унесло сильным порывом ветра в сторону противоположного берега.

Вернуться назад самостоятельно граждане не могли из-за усилившегося ветра и высокой волны, они пропали из поля зрения. Спасатели немедленно направились на место происшествия.

В 17:20 все пострадавшие были обнаружены силами Госинспекции по маломерным судам и сопровождены на левый берег Гилевского водохранилища, после чего их доставили к месту отдыха. Среди пострадавших травмированных нет.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что лицо, которое управляет маломерным судном, и все пассажиры, совершающие водные прогулки вместе с ним, обязательно должны находиться в спасательных жилетах. Водный транспорт обязательно должен быть зарегистрирован в ГИМС.

Передавать управление маломерным судном лицу, не имеющему на это права, строго запрещено, также как и путешествовать по воде в состоянии алкогольного опьянения.

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