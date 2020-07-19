Алтайские спасатели выловили пятерых отдыхающих, уплывших во время шторма на лодке

В 16:50 на номер 112 поступило сообщение с просьбой о помощи. Обратившаяся женщина с компанией людей приехала на берег Гилевского водохранилища. Во время отдыха к ним обратился мужчина с просьбой оказать помощь в спасении пяти человек, находящихся на надувной лодке, которую унесло сильным порывом ветра в сторону противоположного берега.

Вернуться назад самостоятельно граждане не могли из-за усилившегося ветра и высокой волны, они пропали из поля зрения. Спасатели немедленно направились на место происшествия.

В 17:20 все пострадавшие были обнаружены силами Госинспекции по маломерным судам и сопровождены на левый берег Гилевского водохранилища, после чего их доставили к месту отдыха. Среди пострадавших травмированных нет.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что лицо, которое управляет маломерным судном, и все пассажиры, совершающие водные прогулки вместе с ним, обязательно должны находиться в спасательных жилетах. Водный транспорт обязательно должен быть зарегистрирован в ГИМС.

Передавать управление маломерным судном лицу, не имеющему на это права, строго запрещено, также как и путешествовать по воде в состоянии алкогольного опьянения.