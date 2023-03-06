Вертолет направили для спасения 50 рыбаков на отколовшейся льдине

Спасатели на вертолете Ми-8 отправились в Сахалинскую область для эвакуации около 50 рыбаков. Они оказались на отколовшейся льдине. Об этом сообщают МЧС России.

Льдина с рыбаками оторвалась от берега в районе села Лесное в Сахалинской области. По данным МЧС, на глыбе может находиться около 50 человек и несколько снегоходов.

«На место происшествия прибыла наземная группировка спасателей и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам. Кроме того, в спасательной операции задействован вертолет Ми-8 МЧС России», — говорится в сообщении МЧС.

На месте находятся 14 спасателей и 11 единиц техники. Они работа в сложных погодных условиях при сильном ветре.

Спасателям удалось эвакуировать уже 40 человек. Работы продолжаются.