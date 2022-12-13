Спасли 16 человек при пожаре в бийской пятиэтажке

В Бийске 12 декабря произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, передает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Загорелась квартира на втором этаже. При этом дым создавал угрозу для жильцов всего подъезда. Спасатели эвакуировали 13 человек, еще троих вывели с применением спасательных устройств.

Пожар ликвидировали на площади 10 кв.м. В результате случившегося никто не пострадал.

Напомним, что с начала декабря в Алтайском крае зарегистрировали 213 пожаров. Три человека получили травмы, погибли десять человек.

По словам спасателей, почти треть пожаров происходит в частных домах. Самая распространенная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее мужчина с 4-летним ребенком погибли при пожаре в алтайском поселке.