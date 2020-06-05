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Происшествия

Специалиста комитета по финансам на Алтае будут судить за присвоение бюджетных денег

Специалист комитета по финансам администрации Новичихинского района в Алтайском крае предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств с использованием служебного положения, сообщили в региональном Следкоме.

Женщина в наручниках.
Женщина в наручниках.
СС0

Согласно версии правоохранителей, с мая по декабрь 2018 года женщина имела доступ к управлению расчетным счетом администрации сельсовета.

Злоумышленница составила фиктивные контракты об оказании услуг, внесла в них сведения о выполнении работ и под предлогом выдачи зарплаты списывала деньги со счета сельсовета.

В итоге посредством присвоения она похитила финансовые средства в сумме более 33 тысяч рублей.

Свою вину женщина признала полностью. Ущерб возместила. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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