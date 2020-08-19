«Спецназ дети»: в Сибири закрыли нелегально работающий палаточный лагерь

Дети за время нахождения в нем получают «военный билет», проходят строевую и огневую подготовку, учатся стрелять, собирать и разбирать автомат, выживать в лесу, общаться жестами спецназа и вязать узлы.
После подготовки дети участвуют в военно-тактических играх.
На странице лагеря в соцсетях есть запись от 1 августа, в которой говорится, что, несмотря на сохранение ограничений на проведение массовых мероприятий, руководители учреждения «все же провели тренировочные сборы на открытом воздухе».
Лагерь должен временно приостановить деятельность.