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19 августа
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«Спецназ дети»: в Сибири закрыли нелегально работающий палаточный лагерь

Управление Роспотребназора по Томской области уличило детский палаточный лагерь «Спецназ дети» в том, что он функционировал в период запрета на работу лагерей из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Туристическая палатка и нож.
Туристическая палатка и нож.
СС0

Дети за время нахождения в нем получают «военный билет», проходят строевую и огневую подготовку, учатся стрелять, собирать и разбирать автомат, выживать в лесу, общаться жестами спецназа и вязать узлы.

После подготовки дети участвуют в военно-тактических играх.

На странице лагеря в соцсетях есть запись от 1 августа, в которой говорится, что, несмотря на сохранение ограничений на проведение массовых мероприятий, руководители учреждения «все же провели тренировочные сборы на открытом воздухе».

Лагерь должен временно приостановить деятельность.

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