Спецназовец погиб в драке в Подмосковье, пытаясь защитить случайных прохожих

Боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в драке возле подмосковной деревни Путилково. Его убили ударом ножа, сообщает РБК со ссылкой на друга погибшего. Мужчина попытался заступиться за людей, которых избивала толпа.

По словам друга погибшего, трагедия произошла 1 июня, около 23:30. Мужчина с подругой стали очевидцами драки, где десять человек избивали двоих.

Белянкин выстрелил в воздух из травматического пистолета и отвлек внимание нападающих на себя. «Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки», — рассказал друг погибшего.

Мужчина, за которого попытался заступиться Белянкин, находится в реанимации, сообщает ren.tv.



РБК со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщает, что Никита Белянкин был участником боевых действий в Сирии.