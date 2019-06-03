Спецназовец погиб в драке в Подмосковье, пытаясь защитить случайных прохожих

По словам друга погибшего, трагедия произошла 1 июня, около 23:30. Мужчина с подругой стали очевидцами драки, где десять человек избивали двоих.
Белянкин выстрелил в воздух из травматического пистолета и отвлек внимание нападающих на себя. «Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки», — рассказал друг погибшего.
Мужчина, за которого попытался заступиться Белянкин, находится в реанимации, сообщает ren.tv.
РБК со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщает, что Никита Белянкин был участником боевых действий в Сирии.