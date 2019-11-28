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Происшествия

Спецслужбы ликвидировали мощную группировку, в которую входили полицейские и адвокаты

Центр общественных связей ФСБ заявил о том, что в Дагестане пресечена деятельность организованной преступной группировки «Шараповские», в которую входили более 250 человек, сообщает «Интерфакс».

Росгвардия, задержание.
Росгвардия, задержание.
rosgvard.ru

Силовики заявляют, что основные организаторы и исполнители преступлений задержаны.

Как заявляет ФСБ, с 2007 по 2015 годы в группировку в числе прочих входили сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты адвокатской палаты республики и члены террористического подполья.

Участники банды причастны к совершению в Дагестане и Москве серии убийств бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям, пишет znak.com.

В 1998 году они устроили в Махачкале теракт, в результате которого погибли несколько десятков человек и более сотни были тяжело ранены.

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