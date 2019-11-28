Спецслужбы ликвидировали мощную группировку, в которую входили полицейские и адвокаты

Силовики заявляют, что основные организаторы и исполнители преступлений задержаны.
Как заявляет ФСБ, с 2007 по 2015 годы в группировку в числе прочих входили сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты адвокатской палаты республики и члены террористического подполья.
Участники банды причастны к совершению в Дагестане и Москве серии убийств бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям, пишет znak.com.
В 1998 году они устроили в Махачкале теракт, в результате которого погибли несколько десятков человек и более сотни были тяжело ранены.