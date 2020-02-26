Спецслужбы предотвратили массовое убийство в российской школе

Ученики подозреваются в подготовке вооруженного нападения на школу в Саратове, сообщает ТАСС.
Ребята состояли в различных интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств и суицида.
Подростки задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, пишет bfm.ru. Там хранили в тайнике обрез охотничьего ружья.
Кроме того, они планировали использовать самодельные зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».