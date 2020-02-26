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Происшествия

Спецслужбы предотвратили массовое убийство в российской школе

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух 14-летних подростков.

Спецоперация.
Спецоперация.
Олег Богданов

Ученики подозреваются в подготовке вооруженного нападения на школу в Саратове, сообщает ТАСС.

Ребята состояли в различных интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств и суицида.

Подростки задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, пишет bfm.ru. Там хранили в тайнике обрез охотничьего ружья.

Кроме того, они планировали использовать самодельные зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».

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