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Происшествия

Спецслужбы задержали главврача новосибирского медцентра

Главврач одного из медицинских центров Новосибирска задержан за выдачу недостоверных документов мигрантам, на основании которых они въезжали в страну.

Спецоперация.
Спецоперация.
Открытые источники в интернете.

Было установлено, что главврач одной из частных клиник города за деньги выдавал мигрантам фиктивные приглашения на лечение в медцентре и вносил недостоверную информацию в Госуслуги.

«На основании фиктивных медицинских документов иностранные граждане, заведомо зная о незаконности своих действий, пытались въехать в Российскую Федерацию», — сообщили силовики.

Во время обыска в медцентре были изъяты компьютеры с клиентской базой, а также более 200 приглашений на получение медпомощи, пишет Тайга.инфо.

По данным СМИ, речь идет о главвраче семейной клиники «Здоровье и материнство».

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