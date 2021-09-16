Спецслужбы задержали главврача новосибирского медцентра

Главврач одного из медицинских центров Новосибирска задержан за выдачу недостоверных документов мигрантам, на основании которых они въезжали в страну.

Было установлено, что главврач одной из частных клиник города за деньги выдавал мигрантам фиктивные приглашения на лечение в медцентре и вносил недостоверную информацию в Госуслуги.

«На основании фиктивных медицинских документов иностранные граждане, заведомо зная о незаконности своих действий, пытались въехать в Российскую Федерацию», — сообщили силовики.

Во время обыска в медцентре были изъяты компьютеры с клиентской базой, а также более 200 приглашений на получение медпомощи, пишет Тайга.инфо.

По данным СМИ, речь идет о главвраче семейной клиники «Здоровье и материнство».